الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بسبب مماطلة الجبلاية.. محامى فيتوريا يطلب الحصول على عقد مدربه كاملا

فيتوريا
فيتوريا

رفض محامي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب، حصوله على الشرط الجزائي المستحق لموكله لدي اتحاد الكرة، بعد إقالته من منصبه عقب الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن محامى فيتوريا أبلغ الجبلاية برفضه الحصول على الشرط الجزائي المقدر بحوالى 540 ألف دولار راتب 3 أشهر بعد التأخر في سداد الشرط الجزائي في المدة الذى تم الاتفاق على سداده خلال 10 أيام من موعد إبلاغ فيتوريا بعدم استمراره في منصبه.

وعلمت “الدستور” أن محامى فيتوريا طلب اتحاد الكرة بالحصول على مدة عقد مدربه حتى نهاية عقده وخاصة أنه لم يتم فسخ التعاقد معه حتى الآن وهو الأمر الذى وضع اتحاد الكرة في أزمة كبيرة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب اتحاد الكرة ومحامي مدرب مصر السابق للحصول على الشرط الجزائي وعدم المطالبة بأى مستحقات أخرى 

رابطة الأندية تستقر على تغيير شكل الدوري في الموسم الجديد 

من ناحية أخرى، استقرت رابطة الأندية، على تغيير نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد بسبب ضغظ مباريات الدوري فى المواسم الماضية ولتجنيا لتكرار سيناريو كل موسم بإنهاء الدوري بعد كل دوريات العالم مثلما يحدث كل عام.

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرابطة استقرت بشكل رسمى على عدم إقامة الدوري في موسمه الجديد بنظامه المعتاد من دورين.

وواصل المصدر، أن الرابطة استقرت على تقسيم الدوري هذا الموسم بإقامته من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة وبعد الدور الأول يتم تقسيم الفرق على مجموعتين أول 8 فرق فى الترتيب يتنافسون على بطل الدوري وباقى الأندية يتم اختيار منهم 3 فرق تهبط لدوري الدرجة الثانية.

وتابع المصدر، أن رابطة الأندية تجتمع خلال الأيام المقبلة مع مسؤولو الأندية لعرض عليهم نظام الدوري الجديد.

وأضاف المصدر، لا بديل أمام الرابطة إلا تغيير نظام الدوري للانتهاء من صداع تأخير نهاية الدوري ولا رجعة في هذا القرار مهما كانت اعتراضات أو تحفظات من بعض الأندية لأن مصلحة المنتخب والكرة المصرية يتطلب هذا القرار.

وأكمل المصدر، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من رابطة الأندية وجود حل لأزمة تلاحق المواسم كل عام وهو ما يؤثر على لاعبى المنتخب الذي يعانون من إجهاد واصابات بسبب تلاحم المواسم.

واختتم المصدر تصريحاته، أن النظام الجديد للدوري وعدم إقامته من دورين سيوفر على الأقل مدة شهرين.

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