الحصول على عقده كاملًا.. تصعيد جديد بين روى فيتوريا واتحاد الكرة

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن آخر تطورات أزمة البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مع مسئولي الجبلاية.

فيتوريا يرفض تقسيط الشرط الجزائي

وقال الليثي، خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7 "إن المدرب البرتغالى يرفض الحصول على الشرط الجزائي، ويطالب بالحصول على عقده كاملاً".

وأضاف "يأتي ذلك بسبب تجاهل مسئولى الاتحاد المصري له، وعدم إرسال قيمة الشرط الجزائي عقب رحيله، حيث وافق في بداية الأمر على تقسيط المبلغ على مدار 3 أشهر".

وواصل الليثي "المحامي الخاص بفيتوريا، أخطر الاتحاد، بإنذار للحصول على بقية عقده كاملاً منذ 4 أيام والتى جاء الرد بالموافقة على إرسال الشرط الجزائي فقط".

وكان أشار جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلى أن المدرب البرتغالى يتقاضى مبلغا قدره 182 ألف دولار شهريًا والشرط الجزائي له يقدر بثلاثة أشهر، حيث تصل القيمة المادية إلى 600 ألف دولار.

وأقال الاتحاد فيتوريا (53 عامًا) بعد الخروج من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.

وتولي فيتوريا، المسئولية الفنية للفراعنة، خلفا في يوليو 2022 خلفًا لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات، قبل أن يُقال ويُعيّن حسام حسن بدلًا منه.

وكلّف فيتوريا محاميه بتقديم شكوى ضد مسئولى الجبلاية في فيفا، وهو ما تم بشكل رسمي، بسبب عدم الالتزام بجدولة قيمة الشرط الجزائي كما كان متفقًا عليه بعد فسخ العقد، الذي كان حتى يونيو 2026، أي بعد عامين من الآن.