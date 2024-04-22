بعد الشكوى لـFIFA.. اتحاد الكرة يرسل 600 ألف دولار لـ روي فيتوريا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن تحركات مسئولى الجبلاية خلال الأيام الحالية لتدبير 600 ألف دولار، تمهيدًا لتحويلها إلى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وقرر اتحاد الكرة دفع الشرط الجزائى كاملا لفيتوريا بعد انتهاء الإدارة القانونية بالجبلاية ووزارة الرياضة من دراسة العقد والإقرار بأحقيته في الشرط الجزائى، حيث جاءت توصية الوزارة بضرورة دفع الشرط الجزائى وانهاء هذا الملف حتى لا يتسبب فى ازمات مستقبلية للكرة المصرية لدى فيفا .

وجاءت تحركات الجبلاية بعد شكوى المدرب البرتغالى لـ"FIFA" وتلقى اتحاد الكرة استفسار من فيفا بشأن شكوى المدرب السابق للفراعنة، الأمر الذى تسبب فى محاولات لانهاء الأمر بشكل نهائى على ان يتم تحويل المبلغ مطلع شهر مايو المقبل .

ويحق لفيتوريا قيمة 3 أشهر كشرط جزائي فى تعاقده مع الجبلاية، من اجل انهاء الأمور معه ودياً، دون دخول الاتحاد فى أى أزمة خلال المرحلة المقبلة.