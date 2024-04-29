الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منافس الفراعنة.. أوزبكستان تصل نهائى آسيا وتحجز مقعدًا بأولمبياد باريس

اوليمبياد باريس
اوليمبياد باريس

تمكن منتخب أوزبكستان الأوليمبى من حجز مقعده فى أولمبياد باريس 2024 التى ستقام الصيف القادم، وذلك بعد وصوله إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، عقب تغلبه على غندونيسيا بهدفين نظيفين .

كانت قرعة مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية، التى أجريت فى مارس الماضى قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري إلى جانب إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ضمن المجموعة الثالثة.

جاءت المجموعات كالتالي: 

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة والفائز من الملحق الآسيوي - الإفريقي..

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، الفريق الآسيوي 3، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: وصيف آسيا ، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابع: بطل آسيا ، الباراجواي، مالي، إسرائيل.

وحقق منتخب أوزبكستان، الفوز على نظيره منتخب إندونيسيا، بنتيجة هدفين دون رد، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، المُقامة في قطر.

ويلعب المنتخب الأوزبكي المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة اليابان والعراق في نصف النهائي الآخر، على أن ينضم الوصيف لمجموعة مصر.

وسجل هدف المباراة الأول حسين نورشيف 68، وأضاف براتما أرهان، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى حارسه عند الدقيقة 86.

أساطير شعبية من أوزبكستان المنتخب أوليمبياد باريس ميكالي “رمسيس وذهب الفراعنة

مواد متعلقة

المنتخب الأوليمبى يودع بطولة غرب آسيا بعد الخسارة أمام أستراليا

الليلة.. المنتخب الأوليمبي يترقب قرعة مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق