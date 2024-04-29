منافس الفراعنة.. أوزبكستان تصل نهائى آسيا وتحجز مقعدًا بأولمبياد باريس

تمكن منتخب أوزبكستان الأوليمبى من حجز مقعده فى أولمبياد باريس 2024 التى ستقام الصيف القادم، وذلك بعد وصوله إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، عقب تغلبه على غندونيسيا بهدفين نظيفين .

كانت قرعة مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية، التى أجريت فى مارس الماضى قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري إلى جانب إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ضمن المجموعة الثالثة.

جاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة والفائز من الملحق الآسيوي - الإفريقي..

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، الفريق الآسيوي 3، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: وصيف آسيا ، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابع: بطل آسيا ، الباراجواي، مالي، إسرائيل.

وحقق منتخب أوزبكستان، الفوز على نظيره منتخب إندونيسيا، بنتيجة هدفين دون رد، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، المُقامة في قطر.

ويلعب المنتخب الأوزبكي المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة اليابان والعراق في نصف النهائي الآخر، على أن ينضم الوصيف لمجموعة مصر.

وسجل هدف المباراة الأول حسين نورشيف 68، وأضاف براتما أرهان، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى حارسه عند الدقيقة 86.