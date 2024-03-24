الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يودع بطولة غرب أسيا بعد الخسارة أمام أستراليا

مصر وأستراليا الأوليمبي
مصر وأستراليا الأوليمبي

ودع منتخب مصر الأوليمبي بطولة غرب أسيا عقب الخسارة أمام أستراليا بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب أسيا.

وتقدم منتخب أستراليا في الدقيقة 15 عن طريق جاك وود من ركلة جزاء بعد عرقلة حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر.

وأدرك محمد شحاتة التعادل لصالح الفراعنة في الدقيقة 22 بعدما أطلق تسديدة على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بأحد لاعبي أستراليا ثم سكنت الشباك.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم الفريق الأسترالي المباراة لصالحه بالفوز بنتيجة 2-1.

وتأهل منتخب أستراليا إلى المباراة النهائية ليضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية التي فازت على السعودية بهدف دون رد.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

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