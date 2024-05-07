الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يحدد شروط نهائي كأس مصر للكرة النسائية

نهائى كأس مصر للكرة
نهائى كأس مصر للكرة النسائية

حدد مسئولو اتحاد الكرة الشروط الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس مصر للكرة النسائية، في خطاب رسمي تم إرساله لطرفي المباراة النهائية التي تجمع بين وادي دجلة وتوت عنخ آمون.

وأرسلت إدارة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة لكلا الناديين خطابات رسمية، تضمنت موعد المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي من بطولة كأس مصر للكرة النسائية، وكذلك الشروط الخاصة بالمباراة.

وتجمع مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية فريقي وادي دجلة وتوت عنخ آمون، واللذين تأهلا من الدور نصف النهائي للبطولة.

ووفقًا للخطاب الرسمى المرسل من اتحاد الكرة للناديين تقرر إقامة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية يوم غد الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري، وذلك على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

وأشار اتحاد الكرة في خطابه إلى الناديين إلى أنه حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين، سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بلقب كأس مصر، دون اللجوء لخوض شوطين إضافيين.

كذلك تضمن خطاب اتحاد الكرة إشارة إلى أن فريق وادي دجلة سيخوض المباراة بزيه الأصلي، كما سيكون فريق وادي دجلة المسئول عن توفير الكرات التي سيتم لعب المباراة بها، باعتباره الفريق صاحب الأرض في اللقاء.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق توت عنخ آمون توج مؤخرًا بلقب بطولة دوري الكرة النسائية بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين طاقم تحكيم لإدارة المباراة مكون من نورا سمير  حكما للساحة ويعاونها كلا من  نورهان سليم مساعد اول ونجلاء فتحي مساعد ثاني  ونورهان وبسملة عبدالمجيد حكمًا رابعًا.

وتعتبر نورا سمير، محكمة دولية فى الاتحادين الأفريقي والدولي وتعتبر من أفضل وأبرز المحكمات الدوليين في مصر، والذي سبق لها مشاركتها في دورة الالعاب الأفريقية بغانا التي انتهت في مارس الماضي.

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