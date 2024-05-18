مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "جولة حسم اللقب"

يترقب عشاق كرة القدم في مصر وفي جميع أنحاء العالم متابعة مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، "جولة الحسم" والتي ستقام جميع مبارياتها في توقيت واحد في السادسة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 20 مايو 2024.

مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

وتشهد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي لقاءات نارية في جميع أنحاء إنجلترا، حيث يلتقي أرسنال مع إيفرتون في صراع مباشر على المركز الثاني، بينما يسعى برايتون لمواصلة انتصاراته في مواجهه مانشستر يونايتد، كما يحاول ليفربول حسم المركز الثالث في لقاء اليوم أمام وولفرهامبتون، بينما يسعى مانشستر سيتي لحسم اللقب في مواجهة وست هام يونايتد.

جدول مباريات الجولة الأخيرة 2024

آرسنال vs إيفرتون

برينتفورد vs نيوكاسل يونايتد

برايتون vs مانشستر يونايتد

بيرنلي vs نوتينجهام فورست

تشيلسي vs بورنموث

كريستال بالاس vs أستون فيلا

ليفربول vs وولفرهامبتون

لوتون تاون vs فولهام

مانشستر سيتي vs وست هام

شيفيلد يونايتد vs توتنهام



مانشستر سيتي يطارد اللقب بفارق نقطتين

وتشهد هذه الجولة صراعًا مثيرًا على لقب الدوري بين مانشستر سيتي المتصدر برصيد 88 نقطة، وأرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 86 نقطة.



يحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في مباراته الأخيرة ضد وست هام يونايتد ليحصد اللقب بشكل رسمي، بينما سيحتاج أرسنال إلى الفوز على إيفرتون في نفس الوقت، مع تعثر مانشستر سيتي، لخطف اللقب في اللحظات الأخيرة.

موسم مثير شهد أرقامًا قياسية

شهد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 العديد من الأرقام القياسية، حيث شارك فيه 61 لاعبا محليا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وهو ثالث أعلى إجمالي في العقد الماضي، كما أحرز اللاعبون الإنجليز أعلى عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي منذ عام 2001-2002، حيث وصل عدد أهدافهم في الموسم الحالي إلى 359 هدفًا حتى الآن، بجانب وجود ستة لاعبين ضمن قائمة أفضل 10 هدافين بالمسابقة.

صراع تاريخي على القمة

يعد السباق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم هو الأقرب من حيث عدد النقاط في تاريخ المسابقة، حيث بلغ فجوة النقاط بين الأول والثاني إلى 1.51 نقطة طوال الموسم، ومنذ موسم 1992-1993، لم يشهد أي موسم آخر فجوة أصغر بين الموسمين الأولين.

ختام مثير ومباريات نارية في جميع أنحاء إنجلترا

ومن المتوقع أن تكون جولة الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مليئة بالإثارة والتشويق، حيث ستحدد من سيتوج بطلًا للموسم، كما وتقام كافة المباريات غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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