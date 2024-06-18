الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس شاب بتهمة التعدي على كلب حتى نفوقه في المرج 4 أيام

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أمرت نيابة المرج، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على كلب في المرج بالقاهرة مما أدى إلى نفوقه.

 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على كلب بالقاهرة مما أدى إلى نفوقه  وضبط مرتكب الواقعة.

 

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"كلب" يضع "الكلبشات" فى يد طالب بالمرج

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مما أدى إلى نفوقه.

 

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب - مقيم بذات العنوان، وأقر بإرتكابه الواقعة بإستخدام حجر خشية تعرض الكلب لأحد الأطفال بالإيذاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.

المرج كلب نيابة المرج الداخلية قسم شرطة المرج

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