رغم الإقبال على شراء شبكة العيد.. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات اليوم

شهدت أسواق الذهب إقبالًا كبيرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخاصة المشغولات الذهبية واقتناء شبكة العيد، والتي لاقت رواجًا من المقبلين على الزواج.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسواق الصاغة شهدت إقبالًا كبيرًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك على المشغولات الذهبية، موضحًا أن السبب إقبال كثير من الشباب على الزواج وشراء شبكة العيد خلال هذه المناسبة السعيدة.

وأكد نائب رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يونيو، بعد تراجع أوقية الذهب عالميًا إلى 2300 دولار وحدوث هدوء في البورصات العالمية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة السابعة على التوالي عند 5.5% مع استقرار الطلب العالمي على شراء الذهب.

وأوضح منيب أن أسعار الذهب في مصر سجل عيار 21 بها نحو 3130 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 3577 جنيهًا للجرام، في حين سجل عيار 18 نحو 2683 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب نحو 25040 جنيهًا.

في نفس السياق، تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع مواصلة المعدن النفيس التكيف بعد أن سجل مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، وترقب السوق بيانات أمريكية وتعليقات من مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2311.4 دولار للأوقية "الأونصة".

وتراجعت أسعار الذهب 6% عن أعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار للأوقية، الذي لامسته في 20 مايو في موجة مكاسب لوسيلة التحوط التي لا تدر عائدًا جاءت على الرغم من الرياح المعاكسة من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 29.18 دولار للأوقية تحت ضغط من تراجع أسعار الذهب والنحاس، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 968.23 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1% إلى 879.35 دولار.