وفاة نعوم تشومسكي.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

منذ أكثر من 12 ساعة، تداولت أخبار عبر العديد من المنصات الإخبارية ووكلات الأنباء المصرية والعربية عن وفاة المفكر الأميريكي نعوم تشومسكي، إلا أن ولا واحد من المصادر الإخبارية الأجنبية أكدت أو أعلنت خبر وفاته.

المؤكد أن تشومسكي اللغوي الشهير، البالغ من العمر 95 عاماً، لم يظهر علناً منذ يونيو من العام الماضي، وكل ما كتب عنه في الأيام الأخيرة هو إصابته بجلطة دماغية، ويتلقى الرعاية الصحية بمستشفى في البرازيل، وفقاً لزوجته.

وقالت زوجته، فاليريا تشومسكي، لوكالة “أسوشيتد برس”، عبر البريد الإلكتروني، إن اللسانيّ وأستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا موجود حالياً بمستشفى ساو باولو في موطنها الأصلي بالبرازيل، بعد إصابته بجلطة دماغية، في يونيو 2023.

خبر وفاة نعوم تشومسكي خدعة كاملة

تضارب الأخبار حول إشاعة وفاة نعوم تشومسكي بالنفي أو التأكيد، شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب تناقلوا خبر وفاته الزائف والعاري تماما من الصحة، بل أن هؤلاء الكتاب والمثقفين نعوه بكلمات وداع أخيرة، نظرا لما عرف عنه من مساندة قضايا العرب وقضية الشعب الفلسطيني بشكل خاص ومساندته لكل قضايا المضطهدين حول العالم بصفة عامة.

وبينما تناقلت العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية أخبار وفاة نعوم تشومسكي، لم يرد في أيا من المنصات الإخبارية العالمية، حتي موقع تشومسكي https://chomsky.info/ نفسه لم يرد في أيا منها أخيار عن وفاته.

وفي تقرير لها، أكدت “جيسيكا سيمبسون”، المحرر بجريدة MEDIAMASS، على أن ما يتداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة نعوم تشومسكي ما هو إلا خدعة كاملة وعارية تماما من الصحة.

أوضحت جيسيكا، أن إشاعة وفاة نعوم تشومسكي بدأت قبل يومين تحديدا يوم الأحد ــ بحسب التوقيت الأمريكي ــ من خلال صفحة باسم “تشومسكي” على الفيسبوك، وسرعان ما انهالت رسائل العزاء والنعي على الفيسبوك، و“سرعان ما كان موقع تويتر في حالة من الجنون إثر إشاعة وفاة تشومسكي”.

وتمضي “جيسيكا” في تقريرها: “انقسم رواد منصات التواصل الاجتماعي بين مكذب ومصدق لإشاعة وفاة نعوم تشومسكي، وبينما لم ينساق العديدين وراء هذه الإشاعة نظرا لخبرتهم الطويلة بهذه التقارير الكاذبة حول وفاة المشاهير خلال الأشهر الماضية الأخيرة، وتعلموا الدرس جيدا في تمحيص مثل هذه التقارير، خاصة وأنه لا توجد شبكة أخبار أمريكية واحدة نقلت خبر وفاة “تشومسكي”، والذي سيكون خبرا رئيسيا علي خارطة هذه الشبكات في حال حدوثه”،، مختتمة بأن نعوم تشومسكي مازال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

بين إعلان وفاته ونفيها.. لماذا ينشغل العرب بـ نعوم تشومسكي؟

ويعتبر كبار مثقفي المنطقة العربية نعوم تشومسكي، من أكبر المفكرين الذين كشفوا وفضحوا زيف سياسات الولايات المتحدة وهيمنتها على العالم، كما لم يفعل أي مثقف نقدي في العالم تجاه سياسات أمريكا تجاه العالم.

عرف عن “تشومسكي” انحيازه لقضايا المستضعفين حول العالم وخاصة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ووقوفه ضد الصهيونية، وهو ما حمله آخر مؤلفاته الصادر قبل شهور بعنوان “عن فلسطين”، بالاشتراك مع إيلان بابيه.

وفضلا عن نتاجه الفكري والعلمي، قدم “تشومسكي” نظرياته اللغوية التي وضعت اسمه في مصاف علماء الألسنية الكبار في القرن العشرين إذ يعود إليه تأسيس نظرية النحو التوليدي، والتي اعتبرت أهم إسهام في مجال اللسانيات النظرية في القرن المنصرم، وغيره من الإنجازات على هذا المجال، نال عليه لقب أبرز مثقفي العالم، في استطلاع للرأي العام عام 2005 على مجمل مساهماته الفكرية والنقدية.