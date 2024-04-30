قبل امتحانات آخر العام.. أطعمة تزيد من تركيزك خلال "فترة الامتحانات"

خلال فترة الامتحانات يحتاج الطلاب إلى الحفاظ على التركيز والانتباه طوال النهار، خاصة خلال تفك الفترة وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين القدرة على التركيز والانتباه خلال فترة الامتحانات وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" ومنها الآتي.

التمور:

تعتبر التمور مصدرًا ممتازًا للطاقة الطبيعية، وتحتوي على سكريات سريعة الامتصاص التي توفر الطاقة بشكل فوري، مما يساعد على الحفاظ على اليقظة والانتباه.

المكسرات والبذور:

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق على الدهون الصحية والبروتينات والألياف، التي تساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع وتقليل تقلبات مستويات السكر في الدم، مما يحافظ على التركيز طوال اليوم.

الحبوب الكاملة:

تشتمل الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، التي تعمل على توفير طاقة مستمرة للجسم، مما يحافظ على الانتباه والتركيز لفترات أطول.

الخضروات الورقية الداكنة:

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى الألياف، والتي تساعد في تعزيز القدرة على التركيز وتحسين وظائف الدماغ.

الماء:

يعتبر شرب الكمية الكافية من الماء خلال فترة الصيام أمرًا أساسيًا للحفاظ على التركيز والانتباه، حيث يساعد الماء على ترطيب الجسم وتحسين وظائف الدماغ.

وهناك بعض النصائح التي تساعد فى التركيز خلال فترة الامتحانات:

تخصيص وقت للراحة والنوم الكافي: يجب على الطلاب تخصيص وقت كافٍ للراحة والنوم الجيد، حيث يساهم النوم الكافي في تجديد الطاقة وتحسين الانتباه والتركيز.

تنظيم الجدول الزمني والمذاكرة: من المهم تنظيم الجدول الزمني وتقسيم الوقت بين مراجعة المواد وفحص الامتحانات المختلفة، مع تخصيص فترات قصيرة للاستراحة لتجنب التعب الذهني.

ممارسة الرياضة والنشاط البدني: يُظهر البحث أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز، لذا من المفيد للطلاب الاستمرار في ممارسة النشاط البدني خلال فترة الامتحانات.

التغذية الصحية: يجب على الطلاب تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، مثل الأسماك والبيض والحبوب الكاملة، لتحسين وظائف الدماغ والتركيز.

تقنيات الاسترخاء والتأمل: يمكن لتقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق أن تساعد في تهدئة العقل وتقليل مستويات الضغط، مما يعزز التركيز والانتباه.

التواصل مع الآخرين: يمكن لمشاركة الخبرات والدعم مع الأصدقاء والعائلة أن تكون مفيدة للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث يمكن أن يشجعهم ذلك ويمنحهم دفعة إضافية للتركيز والتحصيل الدراسي.