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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام

الإعدادية
الإعدادية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تليجرام" امتحان مادة اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، بمحافظة القاهرة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان في مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

تحميل امتحانات الثانوية العامة pdf وجدول الامتحانات 2024

وأكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،  أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢.

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وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمباني التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كافة الإشغالات.

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