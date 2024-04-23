خالد الجندى يكشف عن أحب آيات القرآن الكريم عند الصحابة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال إن أرجى آية عنده في القرآن الكريم هي "غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب".

آيات القرآن الكريم

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أرجى آية في القرآن الكريم عند سيدنا علي هي "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم"، بينما كانت أرجى آية عن سيدنا عمر بن الخطاب هي "نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم".

حب الصحابة للقرآن

وأضاف في حديثه، أن سيدنا أبوبكر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حبًا وتعلقًا بالقرآن الكريم، وكانت أرجى آية له قل كل يعمل على شاكلته"، وذلك لأن معنى كلمة الشاكلة الخلق والسجية والعمل الملاصق للذات.