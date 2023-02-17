هل كان فرعون موسى ملحدًا؟.. أسامة الأزهرى يجيب

تراجع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، عن رأيه السابق أن فرعون موسى كان ملحدًا، لافتًا إلى أنه استقى هذا الرأي من كتب ابن كثير، لكنه عدل عن رأيه عندما قرأ كلام فخر الدين الرازي، والإمام الطاهر بن عاشور.

وقال الأزهرى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه وقف أمام أن كل محطة يدعى فيها الإلحاد لا يثبت هذا.

ولفت إلى أنه وفقًا للرازي، والإمام الطاهر، فإن دعوة إلحاد فرعون وإنكاره الوجود الإلهي، وردت عند ابن كثير في تفسيره، لكن من المفسرين من يرى أن فرعون كان عارفا بالإله في نفسه، مع ما يظهره من الإنكار عنادًا، أي أنه لم يكن يجحد وجود الله، وإنما يعاند ويكابر، ومنهم من يعده جاهلا بالإله.

وختم: "من أعجب ما يمكن أن تراه، أن فرعون وقومه كان لهم آلهة، "وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك"، وهو دليل دامغ على أن فرعون لم ينكر وجود الإله في المطلق.

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