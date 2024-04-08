تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة الصرف الصحى بحدائق العاصمة

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والنواب والمعاونون، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع محطة صرف صحي جنوب المدينة الجاري تنفيذها حاليًا كحل دائم لصرف المدينة.

تفاصيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف الصحي بحدائق العاصمة

وأوضح المهندس عمار مندور، بأن تصل حجم الطاقة التصميمية للمحطة 252000 ألف متر مكعب في اليوم، وجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها بقدرة 126000 ألف متر مكعب فى اليوم، وقد يصل تركيب عدد الطلمبات لنحو 12 طلمبة.

وفى سياق متصل، واصل مسئولي جهاز مدينة حدائق العاصمة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن لكل المصريين بمحور الإسكان الاجتماعي المرحلة الخامسة، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة.

كما شدد مسئولي جهاز مدينة حدائق العاصمة على ضرورة انجاز الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية، مؤكدًا أن يتم استكمال أعمال الزراعة تباعًا في الأماكن الجاهزة لذلك.

و قد حرص المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على متابعة ملاحظات السكان بالمدينة والشكاوي الواردة علي صفحات التواصل الاجتماعي، فقد تم التنسيق مع هيئة الطرق والأنفاق بسرعة الانتهاء من إنارة الطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائى والطريق الرئيسى للمدينة.

وأصدر رئيس جهاز حدائق العاصمة، تعليمات فورية لتركيب أعمدة طاقة شمسية على جانبي الطريق لإنارة الطريق، وتم الانتهاء من رصف الطريق، كما تم التوجية لشركات النظافة بالمدينة بالاهتمام بالنظافة المستمرة للشوارع الرئيسية وبين العمارات للمحافظة على المظهر الحضارى للمدينة.

ونوه المهندس عمار مندربأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأهمية توفير كافة احتياجات المواطنين المقيين بالمدينة.

مسئولي جهاز حدائق العاصمة يتفقد محطة الصرف الصحي

مسئولي جهاز حدائق العاصمة يتفقد محطة الصرف الصحي

محطة الصرف الصحي

مسئولي جهاز حدائق العاصمة

مسئولي جهاز حدائق العاصمة يتفقد محطة الصرف الصحي

مسئولي جهاز حدائق العاصمة

حدائق العاصمة