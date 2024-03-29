رئيس جهاز قنا الجديدة: 200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 28 عمارة بسكن لكل المصريين

أعلن المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع المدن الذكية، تفاصيل تنفيذ 28 عمارة سكينة بواقع 672 وحدة سكينة بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 200 مليون جنيه، والمحلات التجارية إحدى المشروعات القومية بالمدينة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع الجاري تنفيذها بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة.

وأضاف المهندس أيمن رشاد أن معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات فى كافة المشروعات الجارية بالمدينة مشروعات سكن كل المصريين نموذج 90 مترا 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 23 عمارة سكينة بواقع 552 وحدة سكينة بمشروع سكن لكل المصريين، حيث ارتفعت نسبة معدلات التنفيذ لتصل لنحو 93%، موضحًا أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 144 مليون جنيه.

الشقق 75 مترا بمشروع سكن لكل المصريين

وأردف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على جهاز غرب قنا، أنه جارٍ تنفيذ 5 عمارات سكينة بواقع 180 وحدة سكينة نموذج 75 مترا بعدد 2 غرفة وصالة ومطبخ وحمام، حيث بلغت بنسبة تنفيذ المشروع نحو 74% بينما وصلت تكلفة المشروع نحو 56 مليون جنيه.

وفيما يخص المشروعات الخدمية لمشروع سكن لكل المصريين

وأردف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المشروع تضمن عددا من المشروعات الخدمية الجار تنفيذها بالموقع، والتى تتمثل في تنفيذ حضانة وكذلك سوق تجارية نموذج 6 محلات بمنطقة مشروع سكن كل المصريين بالتوسعات الشرقية للمدينة بنسبة تنفيذ 35% حيث بلغت تكلفة المشروع نحو ٦٢٨٦،٠٩٦

ونبه رشاد على الشركات المنفذة على زيادة عدد العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ وجودة المواصفات القياسية، حيث يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.