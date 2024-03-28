رئيس جهاز غرب قنا: تنفيذ أعمال تطوير وميادين وجزر مشاريع الاسكان

أعلن المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة ، عن طرح تنفيذ أعمال زراعة فى منطقة 72 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي وميادين وجزر وسطى بالمدينة وذلك سيتم طرحها من خلال مناقصة عامة للشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أيمن رشاد، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

تفاصيل شروط المناقصة على شركات المقاولات

وأشار رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من القيمة المالية للعطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

واستكمل أن جلسة الاستفسارات ستعقد الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 الساعة الـ12 ظهرًا.

وأشار رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.

وأردف رئيس الجهاز أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة لشركات المقاولات المتخصصة في الأعمال التكميلية أو الفئة السادسة لشركة المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال الاشغال العامة ومحطات الري والصرف الصحي.

وأضاف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضيع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.