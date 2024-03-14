رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية

تابع المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال تطوير الطرق وتنفيذ البنية الأساسية والخدمات بالمدينة، والتي شملت محطتي رفع صرف صحي، وتوسعات محطة التنقية، والموقف الإقليمي، وتطوير حديقة الكفراوي بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء محمد منيع أنه جارٍ استكمال الأعمال بالطرق "الطبقة الرابطة الأسفلتية" في الحي "٢١"، ضمن رفع كفاءة وجودة الطرق بالمدينة لسهولة الحركة بين الأحياء.

وتابع استكمال الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية (130000 م3/يوم)، واستكمال الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالحى، لمتابعة الإنشاءات الجارية بالمحطة، بطاقة إنتاجية (75000 م3/يوم)، والتى تخدم الأحياء بغرب المرحلة الخامسة (33،32،31،30،29،27،26).

وأشار "منيع" إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه (600 ألف م3/ اليوم)، والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان- مدينة بدر- مدينة الشروق- خليج السويس- العاصمة الإدارية)، وأعمال إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة، والمرحلة السادسة "مرحلة أولى" بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/اليوم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة لأعمال تطوير حديقة الكفراوي، من أعمال المسطحات وأعمال الصيانة للكافتيريا، ودورات المياه والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة، كما تم المرور لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي من أسفلت وأعمال زراعة، وذلك استعدادًا لبدء التشغيل قريبًا، لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان وروادها.

كما تفقد أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد "محطة الأتوبيس الإقليمية" بمركز المدينة، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد وبالجودة المتفق عليها.