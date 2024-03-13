الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإسكان: استكمال مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية والسكنية بمدينة العبور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال مشروعات تطوير الطرق والتوسعات بالمناطق الصناعية بالمدينة، موضحًا أنه جارٍ استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله (أسفلت) للتوسعات التي تمت بشارع الـ٥٠، وشارع الـ٣٠٠ بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذلك استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع الـ١١٠ بالامتداد الشمالي والغربي للمدينة، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ استكمال أعمال دمج طبقة الأساس وتجهيز الطريق للطبقة الأسفلتية السطحية، بشارع المسجد الأقصي بالحي الترفيهي والممتد حتي مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد استكمال أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالطريق الرئيسي للمدينة، ورفع كفاءة المسطحات وتدعيمها بأشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية، لرؤية بصرية أجمل للسكان وزائري المدينة، وحفاظًا على الواجهة الحضارية  للمدينة.

وزير الإسكان يُتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بـ6 مدن جديدة

سكن لكل المصريين

 

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير دورية للمشروعات.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجولات التفقدية لمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، التي تتولى الوزارة تنفيذها، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والاهتمام بأصول الصناعة، وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها، وكذا المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المطلوبة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.
وفي هذا السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

الاسكان مشروعات تطوير الطرق الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ والشجيرات الديكورية وزير الإسكان والمرافق جولات تفقدية

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتابع تكليفات اجتماع الوزراء بشأن التصنيع المحلى للطلمبات

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبى فى الطريق إلى مصر

"الخارجية": نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير للكنيسة القبطية بجنوب إفريقيا

قرارات أمريكية جديدة ضد إسرائيل.. رسالة سرية تُحذّر بايدن من "كارثة"

سقوط الأهلى والزمالك يشعل القمة والقاع.. أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدورى نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال