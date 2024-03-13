الإسكان: استكمال مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية والسكنية بمدينة العبور

تابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال مشروعات تطوير الطرق والتوسعات بالمناطق الصناعية بالمدينة، موضحًا أنه جارٍ استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله (أسفلت) للتوسعات التي تمت بشارع الـ٥٠، وشارع الـ٣٠٠ بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذلك استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع الـ١١٠ بالامتداد الشمالي والغربي للمدينة، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ استكمال أعمال دمج طبقة الأساس وتجهيز الطريق للطبقة الأسفلتية السطحية، بشارع المسجد الأقصي بالحي الترفيهي والممتد حتي مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد استكمال أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالطريق الرئيسي للمدينة، ورفع كفاءة المسطحات وتدعيمها بأشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية، لرؤية بصرية أجمل للسكان وزائري المدينة، وحفاظًا على الواجهة الحضارية للمدينة.

سكن لكل المصريين

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير دورية للمشروعات.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجولات التفقدية لمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، التي تتولى الوزارة تنفيذها، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والاهتمام بأصول الصناعة، وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها، وكذا المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المطلوبة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.