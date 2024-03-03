الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات الصرف الصحي

المهندس علاء منيع،
المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1500مم، والمتداخل مع توسعات محطة الصرف الصحي رقم 4، وتقع بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وتخدم مدن العاصمة الإدارية الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة.

كما تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي بالمدينة، الذي يشمل خطوط سير خارجية لجميع المحافظات، والخطوط الداخلية على مستوى المدينة، وذلك لخدمة أهالي المدينة، والمترددين عليها بنسبة إنجاز 95%، بجانب أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد " محطة الأتوبيس الإقليمية " بمركز المدينة. 

كما تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ مدرسة النيل الدولية، المكونة من 26 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و14 فصلًا للمرحلة الإعدادية، و12 فصلًا للمرحلة الثانوية، و8 غرف أنشطة، و8 معامل، و53 غرفة للشئون الإدارية.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال الحضانة الموجودة بالمدرسة والسور، والمكونة من 8 فصول حضانة، وغرفتين أنشطة، و9 غرف للشئون الإدارية، والسور الخارجي بطول 680مترا المكون من 4 بوابات للدخول والخروج، و3 غرف أمن، و4 غرف كهرباء، والسور الداخلي بين الحضانة والمدرسة بطول 121 مترا، ويتكون من بوابة دخول وخروج، وكانتين، وبوابة خارجية، والموقع العام بمساحة إجمالية (18900 متر) مسطح، ويتكون من خزان حريق، و3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، وتقع المدرسة فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50 بالمدينة.

 وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مدن العاصمة علاء منيع

مواد متعلقة

رئيس جهاز العاشر يتابع مشروع تنفيذ مدرسة "النيل المصرية الدولية"

رئيس جهاز العاشر من رمضان يكشف تفاصيل مشروعات منظومة التعليم والخدمات

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

وزير الإسكان يُتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والموقف الإقليمي الجديد بالعاشر من رمضان

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروع نادى المحور الشرقي على مساحة 17 فدانا

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

بعد انتحار طالبة العريش.. قانوني يوضح لـ"الدستور" عقوبة الابتزاز الإلكتروني

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

رئيس الأكاديمية العربية: نساهم بدور فعال في صناعة النقل البحري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين