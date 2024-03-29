رئيس جهاز بدر يعقد ورش عمل بحضور وفد كوريا الجنوبية لتحويلها لمدينة ذكية

عقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، ورش العمل والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق 26 و27 و28 مارس 2024، مع ممثلي وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية وممثلي عدة مكاتب استشارية متخصصة في مجال المدن الذكية، وذلك بحضور عدد من مسئولى الإدارات بالجهاز، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال البرنامج المقدم من الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat” لتحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية من خلال دولة كوريا الجنوبية.

وأفاد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم عمل استبيان رأي عن مدينة بدر بالدخول على اللنك وملئ الاستبيان على الصفحة الرسمية لمدينة بدر، المعد من خلال الوفد الكوري ومن خلال ورش العمل التى استمرت الثلاث أيام.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم مناقشة مشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأهم الخدمات التى يفضل البدء فى تطويرها والحلول الذكية لها، واستراتيجيات التنمية المقترحة، فى مجالات النقل الجماعى المستدام، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتحقيق جودة الحياة لسكان المدينة، وغيرها من أوجه التطوير.



من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية، أن الدولة المصرية صاحبة واحدة من أقدم الحضارات فى التاريخ، ولديها تجربة عمرانية غنية ومتعددة على مر عصورها، معبرين عن إعجابهم بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية، والتى تتيح فرصًا كبيرة لتبادل الخبرات بين البلدين، وتعزيز التعاون فى مجال المدن الذكية، وغيره من مجالات التنمية العمرانية، منوهًا بأهمية تطبيق التكنولوجيا الذكية بالمدن العمرانية الجديدة.