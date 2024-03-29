الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز بدر يعقد ورش عمل بحضور وفد كوريا الجنوبية لتحويلها لمدينة ذكية

وفد كوريا بجهاز مدينة
وفد كوريا بجهاز مدينة بدر

عقد  المهندس  رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، ورش العمل والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق 26 و27 و28 مارس 2024، مع ممثلي وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية وممثلي عدة مكاتب استشارية متخصصة في مجال المدن الذكية، وذلك بحضور عدد من مسئولى الإدارات بالجهاز، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال البرنامج المقدم  من الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat” لتحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية من خلال دولة كوريا الجنوبية. 

رئيس جهاز بدر يكشف عن أبرز مشروعات الأسكان في 2024

رئيس جهاز بدر: 495 مليون تكلفة تنفيذ محطة الصرف الصحى بالمدينة

وأفاد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه  خلال الثلاث أشهر الماضية تم عمل استبيان رأي عن مدينة بدر بالدخول على اللنك وملئ الاستبيان على الصفحة الرسمية  لمدينة بدر، المعد من خلال الوفد الكوري ومن خلال ورش العمل التى استمرت الثلاث أيام. 

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم مناقشة مشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأهم الخدمات التى يفضل البدء فى تطويرها والحلول الذكية لها، واستراتيجيات التنمية المقترحة، فى مجالات النقل الجماعى المستدام، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتحقيق جودة الحياة لسكان المدينة، وغيرها من أوجه التطوير.
 

من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية، أن الدولة المصرية صاحبة واحدة من أقدم الحضارات فى التاريخ، ولديها تجربة عمرانية غنية ومتعددة على مر عصورها، معبرين عن إعجابهم بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية، والتى تتيح فرصًا كبيرة لتبادل الخبرات بين البلدين، وتعزيز التعاون فى مجال المدن الذكية، وغيره من مجالات التنمية العمرانية، منوهًا بأهمية تطبيق التكنولوجيا الذكية بالمدن العمرانية الجديدة. 

 

بدر جهاز رئيس ورش كوريا الجنوبية ذكية لتحويل

مواد متعلقة

جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يكرم الأمهات المثاليات

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. الأمم المتحدة تناشد بجمع 1.4 مليار دولار لدعم اللاجئين من جنوب السودان

5 عوامل تصعب مهمة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

حسام حسن يطالب بتغيير لون تيشيرت منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس