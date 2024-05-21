الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز العبور: الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بمنطقة مسجد الشريف قريبا

جهاز العبور
جهاز العبور

 وجه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور ،  بضرورة المتابعة المستمرة لمشروع (تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف)، وبعد تشغيل المحطة للتاكد من نسب التصرفات ولوحات التحكم والتوزيع واستمرارية تشغيلها بكامل الطاقة دون انقطاع، كذلك تكثيف الاعمال المتبقية بالمشروع للانتهاء منه طبقا للتوقيتات المحددة له، مشيرًا انه من المتوقع سيتم الانتهاء قربيا 

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وقال أحمد رشاد: بالفعل تم تشغيل محطة رفع المياه الأرضية بالمشروع على مدار الساعة لرفع المياه الأرضية( Ground water)  من شبكة المواسير المثقبة  (Semi-perforated pipes) بأقطار (٣٠٠ مم، ٤٠٠ مم، ٥٠٠ مم) ثم إلى خط الانحدار الرئيسى إلى بيارة المحطة قطر (٧٠٠مم)  ،

وأشار رئيس جهاز العبور إلي أن تم تشغيل حوالى (٨٠%) من شبكات مواسير الانحدار المثقبة ومتبقى (٢٠%) من خطوط شبكة الانحدار جارى العمل ف تنفيذها ومتوقع نهوها قريبا.

وأضاف“ رشاد”  أن تشغيل محطة الرفع وشبكة المواسير المثقبة حققت نتائج ممتازة فيما يخص القضاء على ظاهرة تسرب المياه داخل بدرومات المنازل والمنشآت بمنطقة مسجد الشريف بالحى السابع والتى كانت  تعد من المناطق الأكثر تضررا بالمدينة لانخفاض مناسيب الأرض وقربها من مزارع جمعية أحمد عرابى الزراعية وايضا منطقة الجولف.

وأكد رئيس جهاز العبور، أن المشروع يعتبر نموذجا رائدا للحل الأفقى لمشكلة المياه الأرضية المتسربة من خلال تجميعها داخل خطوط الأنابيب البلاستيك UPVC المثقبة نصفها العلوى ثم إلى محطة الرفع، 

وفي نفس السياق،  قال إنه تمت إعادة الشئ لأصله وتنفيذ أعمال الطبقة الاسفلتية لاكثر من (٩٠%) من مسارات خطوط شبكة الانحدار وأيضا مسار خط طرد المحطة إلى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم (٦).

واكد رئيس الجهاز ، علي ضرورة تحقيق أقصى استفادة مما يتم تنفيذه من مشروعات المرافق بالمدينة للحفاظ على المكتسبات والبنية التحتية وتحقيق التنمية  المستدامة والقضاء على اى مشاكل تؤرق السكان وتؤثر بالسلب على الممتلكات العامة والخاصة.

في سياق آخر، دعا أحمد رشاد لضرورة تطوير ورفع كفاءة اللوحات الإرشادية واستحداث ما يلزم أثناء أعمال التطوير الجارية بالمدينة، لافتًا إلى أنه جاري استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة اللوحات التحذيرية بخط (١٠).

تخفيض المنسوب العبور رئيس جهاز للمياه السطحية قربيا

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