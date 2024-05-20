رئيس جهاز الشروق يتابع تنفيذ مدرسة ويتفقد مشروع دار مصر

تابع محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق الأعمال الجارية لتنفيذ 33 فصلاً دراسيًا بمركز خدمات المنطقة الخامسة الحى الثامن على مساحة 5760 مترًا مسطحًا.

فى السياق، قام المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز بالمرور على عناصر المبنى المكون من دور أرضى وثلاثة أدوار متكرره موجهًا بدفع أعمال التشطيبات الداخلية وإنهاء الفناء والملعب الثلاثى والانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل بهدف دعم المنظومه التعليمية بالمدينة.

جاء على هامش الجولة تفقد رئيس الجهاز مدينة الشروق كمبوند دار مصر لمتابعة الحالة العامة للطرق والحدائق، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة العامة ورعاية الحدائق ومواجهة المخلفات بكل حسم داخل الكمبوند حرصًا على الثروة العقارية.