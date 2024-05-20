الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز الشروق يتابع تنفيذ مدرسة ويتفقد مشروع دار مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق الأعمال الجارية لتنفيذ 33 فصلاً دراسيًا بمركز خدمات المنطقة الخامسة الحى الثامن على مساحة 5760 مترًا مسطحًا. 

رئيس جهاز الشروق يزيل أعمدة خرسانية بطوابق مخالفة (صور)

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد المنطقة الصناعية الأولى وتفعيل قانون التصالح

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات سكن لكل المصريين ومشروعات المرافق

فى السياق، قام المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز بالمرور على عناصر المبنى المكون من دور أرضى وثلاثة أدوار متكرره موجهًا بدفع أعمال التشطيبات الداخلية وإنهاء الفناء والملعب الثلاثى والانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل بهدف دعم المنظومه التعليمية بالمدينة.

جاء على هامش الجولة تفقد رئيس الجهاز مدينة الشروق كمبوند دار مصر لمتابعة الحالة العامة للطرق والحدائق، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة العامة ورعاية الحدائق ومواجهة المخلفات بكل حسم داخل الكمبوند حرصًا على الثروة العقارية. 

 

رئيس جهاز الشروق جهاز الشروق كمبوند دار مصر المهندس محمد عبدالمقصود

مواد متعلقة

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد المنطقة الصناعية الأولى وتفعيل قانون التصالح

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

هل يقود احتفال لاعبى الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا