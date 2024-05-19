الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز الشروق يزيل أعمدة خرسانية بطوابق مخالفة (صور)

حملة إزالة في مدينة
حملة إزالة في مدينة الشروق

صرح محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق بأن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قرارين إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار السطح وذلك بعقارين سكني بالمنطقة الخامسة عمارات والحى الثانى شرق بالمدينة، لقيام أصاحبهم بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلهم إلى وحدات سكنية وتمثلت الإزالة فى هدم الحوائط والأعمدة الخرسانية.

جانب من الإزالة

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام  بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص؛ حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

جانب من الإزالة
المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق قطع الأراضي لجنة الإزاله

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