تحرير 14 محضرًا في حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشروق (صور)

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار شن حملات رفع الاشغالات الصباحية والمسائية لتحقيق الانضباط والنظام ومنع العشوائيه بالأسواق التجارية، موضّحًا أنه تم اليوم توجيه حمله مكبرة على الأسواق التجارية الواقعة بمركز خدمات المجاورة (د) الحى الثانى، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة بقيادة العميد تامر عادل.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا مخالفًا تنوعت ما بين ممارسة الأنشطة بدون ترخيص، وكذا التعدى على ممرات المشاة مع مصادرة أدوات عرض البضائع.

كما تمكنت الحملة من إخلاء أرصفة المشاة ومناطق الحركة داخل الأسواق نطاق الحملة للتيسير على المواطنين.

وأكد رئيس الجهاز على التواصل يوميًا فى تنظيم الحملات بكافة الأنحاء حرصًا على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

شارك في الحملة كلًا من أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز، المهندس عطية السيد مدير إدارة أمن الجهاز والمهندس محمد صلاح مدير التنمية والبيئة، والمهندس صلاح عبدالله، مدير أحياء غرب، والمهندس محمد شديد مدير نظافة وإشغالات غرب.