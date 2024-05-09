جابر بغدادي: الصوفية قوم باعوا أنفسهم لله وهم أشد حبا لرسوله

قال الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي، رئيس مؤسسة القبة الخضراء، إن الصوفية هم قومً باعوا أنفسهم لله وهم أشد حبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته الكرام، واذا أراد الناس معرفة الإسلام الحقيقى،القائم على المحبة والرحمة والإخلاص، فليجلسوا فى ساحات هؤلاء القوم ويذكرون الله معهم، ففى ذكر الله رحمة وإبتعاد عن الهموم ومشكلات الحياة المادية.

وتابع "بغدادى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التصوف هو حالة روحانية تتملك المسلم، فتحوله من إنسان عادى إلى إنسان صاحب روحانية وعلاقة خاصة مع المولى سبحانه وتعالى، فالإنسان الصوفى يغتسل ويتوضء من ذنوبه القلبية والروحية قبل ذنوبه الجسدية، وهذا هو الإختلاق بين المسلم الصوفى والمسلم العادى.

بغدادى: الحب كله سيدنا رسوالله وآل بيته وأصحابه الكرام

وتابع "بغدادى" قائلا: الحب كله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن الصدق في الحب صدق سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا رسول الله، فلذلك نقوك، عليك بالثبات يا أخى..إن كنت صادق، فالثبات فى العلاقة مع المولى سبحانه وتعالى أهم شىء، والمحبة الصادقة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هى الجائزة الكبرى.

الجدير بالذكر، أن جابر بغدادي، من مواليد (3 يوليو 1977-)، وهوداعية إسلامى ينتمي للمدرسة الصوفية الحديثة، ويشغل منصب وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة بنى سويف، ونشط في مجال تعزيز الأخلاق وتحقيق مقام الإحسان، وتربية النفس والقلب وتطهيرهما من الرذائل وتحليتهما بالفضائل، وهو وكيل الطريقة الجودية الخلوتية في محافظة بني سويف، كما أنه يشغل منصب مدير عام مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث، وعضو نقابة قُراء القرآن الكريم.