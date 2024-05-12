الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: خطة تطوير مساجد آل البيت جزءًا مهما من الهوية المصرية

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية باعتبارها جزءًا مهما من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية التاريخية التي تتمتع بها الدولة المصرية عبر مر العصور، مشيرة إلى أن مساجد آل البيت تحظى بحب واهتمام من القيادة السياسية، بشكل غير مسبوق بما يحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية.

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الرئيس السيسى يفتتح مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير (بث مباشر)

وكشفت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم، عن عدد المساجد الأثرية التاريخية الموجودة في مصر ويزيد عمر بعضها عن 1000 عام، والتي تتخطى الـ 351 مسجداً، حتى أصبحت القاهرة تعرف باسم مدينة الـ1000 مئذنه، وتشتهر بفن العمارة الإسلامية، لافتة إلى أنه على مدار التاريخ كان لمساجد القاهرة دورا مهما فى غرس وتطبيق مفهوم الوسطية في الإسلام انطلاقا من وظيفته الرئيسية فى التنشئة الاجتماعية والدينية عبر نشر القيم الإسلامية.

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النائبة حياة خطاب: الدولة لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد والأضرحة

وقالت إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها،  بعد أعمال ترميمه وتطويره وتطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، يمثل أهمية كبري على طريق إحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها في هذا المقام التاريخي العظيم، كما سيكون له انعكاس إيجابي في تنشيط السياحة الدينية في ظل ما تمتلكه الدولة من مزارات دينية متنوعة يمكنها من اجتذاب ملايين السياح سنويا.

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بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن خطة الدولة نحو تطوير مساجد آل البيت، حظيت بدعم رئاسي على مدار السنوات الماضية بداية من مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة زينب، والتي كان شاهدا اليوم علي عظمة التطوير والتحديث بما يليق بحضارة وعظمة الحضارة الاسلامية ومساجدها وأضرحتها، بهدف إعادتها للأضواء ودائرة الاهتمام السياحي والأثري وإبراز قيمتها المعمارية والفنية وأيضا الدينية التاريخية، موجها شكرها وتقديرها للرئيس السيسي، علي الدعم الكبير وحرصة علي الارتقاء بمعالم مصر التاريخية علي كافة المستويات بما تليق بتاريخ وحضارة مصر العظيمة.

النائبة نيفين حمدي مسجد ال البيت الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير وترميم المعالم التراثية حماة الوطن لجنة الشئون الافريقية

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