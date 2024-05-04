السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الاحتفال بأعياد الربيع على شاطئ ستانلي.. موكب زهور واحتفالية كبرى برئاسة "مصايف الإسكندرية"

شاطئ ستانلي
شاطئ ستانلي

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن استعدادات الإدارة للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، مشيرًا إلى أن يوم شم النسيم سيشهد احتفالية كبرى بمحافظة الإسكندرية تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبالتعاون مع أكثر من 30جهة من الهيئات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدنى السكندرى وحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأضاف لـ " الدستور" أن الاحتفالية ستنطلق في التاسعة صباحًا بموكب للزهور يضم 30سيارة مزينة بالزهور، ويبدأ من منطقة كارفور مرورًا بطريق قناة السويس وطريق الكورنيش حتى شاطئ ستانلي حيث تقام الاحتفالية على الشاطئ في الواحدة ظهرًا.

وأوضح أن احتفالية شاطئ ستانلي تضم فعاليات بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ويتم إقامة معرضين أحدهما للحرف والمنتجات اليدوية، ومعرض للزهور تنظمه الإدارة المركزية للحدائق وتجميل المدينة، فضلا عن مشاركة وزارة الثقافة في الاحتفالية.
 

شواطئ الإسكندرية تستعد لأعياد الربيع 

وأكد على استعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، في كافة الشواطئ، وإعلان جاهزيتها لاستقبال الرواد والزائرين من أهالي الإسكندرية والمحافظات.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع بالمحافظة 

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وكلف المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

تكثيف أعمال النظافة وغرفة عمليات على مدار 24ساعة

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

شم النسيم أعياد الربيع موكب للزهور شاطئ ستانلي محافظة الاسكندرية

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