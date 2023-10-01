الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم السويس يكشف سبب استبعاد اثنين من مديري المدارس الإعدادية

تعليم السويس
تعليم السويس

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس،  ياسر عمارة استبعاد اثنين من مديري المدارس الإعدادية، أول ايام العام الدراسي الجديد

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، في بيان لها اليوم الأحد أنه سيتم فتح التحقيق في أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة وسير العمل المدرستين. 

وكشف عمارة لـ“الدستور”، أنه في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، تقرر إحالة المخالفات الإدارية والفنية والتي رصدتها لجان المتابعة. 

وأشار مدير تعليم السويس، إلى أن المخالفات تمثلت في تدني حالة النظافة ووجود رواكد خشبية ومخلفات ببعض المدارس إلى جانب عدم استعداد بعض المدارس لبدء العام الدراسي. 

وأشار مدير تعليم السويس، إلى أن إدارة الشئون القانونية بالمديرية ستتولى التحقيق في التقصير والإهمال في أداء العمل، فضلًا عن إحالة عدد من المتابعين والموجهين للتحقيق بسبب التراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العمل داخل المدارس. 

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