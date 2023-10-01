شواطئ السويس خالية من المصطافين أول أيام العام الدراسى الجديد (صور)

شماسي مطوية وكراسي خالية فوق صفحة من الرمال الصفراء أمام مسطح مائي تركه عاشقوه أطفالا وكبارا تلبية لنداء العام الدراسي الجديد، حيث خلت شواطئ محافظة السويس، من المصطافين والرواد بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد.

نسبة الإشغال

وانخفضت نسبة الإشغال بفنادق محافظة السويس لنصف طاقتها مقارنة بأيام الإجازة الصيفية التي تنتهي سنويا مع الإعلان عن بدء الدراسة.

وقال محمد عادل، موظف بأحد فنادق السويس، إن حالة الهدوء التي تسود شواطئ وفنادق السويس لا تدوم طويلا، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر من كل عام يشهد إقبال نوعية مختلفة من الرواد (الجيست).

وأوضح أن رواد شهر أكتوبر عدة أصناف، منها حديثو الزواج الذين يحرصون على استغلال هدوء تلك الفترة ووجود أماكن شاغرة بالفنادق بأسعار أقل نسبيا، وكبار السن الذين ينتهزون فرصة انشغال الأبناء بالأحفاد مع بدء الدراسة ويقتنصون يومين أو ثلاثة يستعيدون خلالها ذكريات زواج مر عليه عشرات السنوات.

أما شواطئ وقرى العين السخنة فهي أقل تأثرا ببدء العام الدراسي الجديد، وفسر محمود جابر أحد العاملين بإحدى فنادق العين السخنة أن رواد السخنة يختلفون نسبيا عن رواد مصايف مدينة السويس.

وأوضح أن العائلات والأسر تفضل السويس نظرا لأن خدمات أسعارها في المتناول، أما السخنة فيقبل عليها الشباب بشكل أكبر.

وكانت مدارس السويس، بإداراتها التعليمية الثلاث شمال السويس وجنوب السويس الجناين، قد استقبلت اليوم الأحد التلاميذ والطلبة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد.

وكلف محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر وكيل وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة، بمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس.

شواطئ السويس

شواطئ السويس

شواطئ السويس

شواطئ السويس