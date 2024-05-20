استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 وتوزيع الدرجات

يبحث الملايين عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو 2024 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب 1 إعدادي وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلنه مسبقا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

يحصل الطلاب على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 بشكل إلكتروني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة المقيد بها الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج طلاب 1 إعدادي.

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن درجاته.

إدخال بيانات الطالب كاملة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات النهائية للعام.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات النهائية والمجموع الكلي والنسبة المئوية للعام.

توزيع درجات المواد الدراسية لطلاب 1 إعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المواد المضافة للمجموع الكلي لطلاب 1 إعدادي 5 مواد دراسية يخضع كافة الطلاب لدراستها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 وجاء توزيع درجات الطلاب كما يلي:-

توزيع مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء 80 درجة والنجاح من 40 درجة.

توزيع مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

توزيع مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

توزيع مادة الرياضيات 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

توزيع مادة العلوم 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي 2024

المجموع الكلي لطلاب 1 إعدادي خلال العام الدراسي الحالي 280 درجة منها 140 في الترم الأول و140 في الترم الثاني.

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