الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 وتوزيع الدرجات

طلاب
طلاب

يبحث الملايين عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو 2024 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب 1 إعدادي وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلنه مسبقا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

يحصل الطلاب على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 بشكل إلكتروني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة المقيد بها الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج طلاب 1 إعدادي.
  • تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن درجاته.
  • إدخال بيانات الطالب كاملة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات النهائية للعام.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات النهائية والمجموع الكلي والنسبة المئوية للعام.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات نهاية العام

توزيع درجات المواد الدراسية لطلاب 1 إعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المواد المضافة للمجموع الكلي لطلاب 1 إعدادي 5 مواد دراسية يخضع كافة الطلاب لدراستها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 وجاء توزيع درجات الطلاب كما يلي:-

  • توزيع مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء 80 درجة والنجاح من 40 درجة.
  • توزيع مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة والنجاح من 30 درجة.
  • توزيع مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة والنجاح من 20 درجة.
  • توزيع مادة الرياضيات 60 درجة والنجاح من 30 درجة.
  • توزيع مادة العلوم 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي 2024

المجموع الكلي لطلاب 1 إعدادي خلال العام الدراسي الحالي 280 درجة منها 140 في الترم الأول و140 في الترم الثاني.

اقرأ أيضا 

كافة الشعب.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المشتركة والتخصصية

مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات نهاية العام

نتيجة الصف الأول الاعدادي الصف الأول الإعدادي نتيجة رقم الجلوس امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مواد متعلقة

مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات نهاية العام

كافة الشعب.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المشتركة والتخصصية

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)