الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيد بدرية يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم "Jellyfish and Lobster" (صور)

سيد بدرية
سيد بدرية

يشارك الفنان سيد بدرية في الفيلم الإنجليزي الجديد "Jellyfish and Lobster"، ويشارك خلاله عدد كبير من النجوم العالميين.

وأكد سيد بدرية في بيان صحفي، أن العمل بمثابة تحدي جديد لدور الشخص العربي الموجود في أوروبا وأمريكا، حيث يقدم شخصية ميدو وهو شخص يعاني من الزهايمر، لافتًا إلى أن الدور جديد للغاية على أي عربي يمثل في العالم.

وأشار بدرية إلى أنه وافق على تقديم العمل ليكون ذكرى لشقيقته سناء بدرية وعاشت طوال حياتها مصابة بشلل الأطفال وماتت بالسرطان.

وقال إن العمل سيتم عرضه في أكثر من مهرجان دولي وسيكون بمثابة حالة فنية خاصة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يشارك الفيلم في مصر قريبًا بمهرجان القاهرة الدولي.

واختتم: "الفيلم مدته 20 دقيقة لكنه من المفترض أن يصبح فيلمًا طويلاً خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن هذا أصبح توجه شائع بين المخرجين بصناعه عمل قصير يتم استكماله عقب عرضه في المهرجانات".

العمل يحمل اسم "Jellyfish and Lobster" أو "قناديل وجراد البحر"، وهو عمل من بطولة النجمة العالمية فلو ويلسون، ويتناول العديد من القصص الانسانية لشخصيات تعاني من امراض مميتة حيث يتوجدون في دار رعاية لمحاولة الخروج من ما أصابهم.

والفيلم من بطولة النجمة العالمية فلو ويلسون التي تقدم شخصية "جريس" وسيد بدرية الذي يقدم شخصية "ميدو" وسيرجويت مريم بشخصية "مي" و شاني افولابي بشخصية "مايكل" وهو من إخراج ياسمين عفيفي.

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سيد بدرية Jellyfish and Lobster الفنان المصري العالمي سيد بدرية بدرية العالمي سيد بدرية

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