الأربعاء 17 أبريل 2024
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فن

مفاجأة من ياسمين عبدالعزيز.. صور جديدة تُظهر جمالها الطبيعى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت فيها بجسد أنحف مما كانت عليه قبل انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، وهو الأمر الذي لفت نظر جمهور متابعيها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومتابعيها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ووصفها البعض بـ"الغزالة"، وكتبت جيهان السيد من مستخدمي منصات السوشيال ميديا قائلًة: "ياسمين الغزالة"، وعلق حساب يحمل اسم ياسمين علي، من متابعي الفنانة ياسمين عبدالعزيز على صورة الأخيرة قائلًة: "عندما يطل الجمال".

وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال الصور التي شاركت بها جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها "توب" باللون الأسود مع بنطلون جينز.

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مسلسل ضرب نار

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «ضرب نار»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشاركها في بطولته الفنان أحمد العوضي، وعدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، وآخرون.

أحداث مسلسل ضرب نار

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر، الذي جسده الفنان أحمد العوضي ويعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدًا إلى منطقة شبرا بسبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.


مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أعمال ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز الصور انستجرام الفنان أحمد العوضي

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