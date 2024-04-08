أحمد العوضى يُعلن لأول مرة أسباب الانفصال عن ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي يُعرض على قناة الحياة، أطل الفنان أحمد العوضي كضيف مع الإعلامية منى عبدالوهاب، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شرح العوضي تفاصيل انفصاله عن النجمة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعتهما كانت محط أنظار الجمهور وموضع تفاعلهم.

وأكد العوضي أن الحب الذي يكنه لياسمين عبدالعزيز لا يزال يملأ قلبه، مُفرقًا بين نهاية الزواج ونهاية المشاعر، ومُعربًا عن اعتقاده بأن القدر هو الذي شاء فراقهما، وأضاف أن ياسمين ستبقى دائمًا الشخص الأكثر أهمية في حياته.

وأشار إلى أن الانفصال تم بروح من الاحترام المتبادل، مُعتبرًا أن كل ما يحدث في الحياة هو جزء من القضاء والقدر، ونفى أن يكون هناك أي تقصير من أي طرف تجاه الآخر.