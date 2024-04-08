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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

العوضى يكشف عن الأثر النفسى الذى خلّفه انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان أحمد العوضي عن الأثر النفسي العميق الذي خلّفه انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، واصفًا إياها بأنها كانت الحب الأكثر صدقًا وأهمية في حياته. 

وأعرب العوضي، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، عن مشاعره، قائلًا: "لم أغلق الباب ولا أظلم نفسي، أنا أعبر عن الحقيقة، الأيام التي قضيتها مع ياسمين كانت مليئة بالحب والنجاح، بالإضافة إلى التحديات والصراعات والمرض والإرهاق".

أشاد "العوضي" بدور عبدالعزيز كدعم قوي له، مسترجعًا زيارتها له في المستشفى بعد مرور وقت قصير على انفصالهما، وأكد أهمية مكانتها في حياته وفي الوطن العربي، معتبرًا إياها "النجمة الأهم".

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وتابع موضحًا: "تأثرت نفسيًا ولا أخجل من الاعتراف بذلك، قصتنا كانت عظيمة وغير عادية، ولولا ذلك لما وصلت إلى قلوب الناس بهذا العمق، الحب يولد كل يوم والنجوم يتزوجون، لكن قصتنا كانت فريدة".

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