تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

خلال اليومين الماضيين، شهدت الساحة الفنية ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا ملحوظًا إثر تصريحات الفنان أحمد العوضي خلال استضافته في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة، حيث تحدث عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز بعد انفصالهما.

وأكد العوضي أن حبه لياسمين لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا كبيرًا من حياته، وأثارت هذه التصريحات ضجة واسعة بين متابعي الثنائي، وسرعان ما انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية.

تصريحات أحمد العوضي

رسائل غامضة

من جانبها، ردت ياسمين عبد العزيز بطريقة غير مباشرة عبر حسابها على إنستجرام، حيث شاركت مقاطع من أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وجاء هذا الرد محملًا بالإيحاءات والتلميحات التي فسرها الجمهور على أنها تعبير عن مشاعرها تجاه التصريحات الأخيرة للعوضي.

رواد السوشيال ميديا تفاعلوا بشكل واسع مع هذه الأحداث، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لصراحة العوضي ومعجب بشجاعته في البوح بمشاعره، وبين من رأى في رد ياسمين عبد العزيز استقلالية وقوة شخصية، وأثارت هذه التصريحات والردود حالة من النقاش الحاد والتحليلات المتعددة للعلاقة بين الفنانين، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به الثنائي في الوسط الفني وبين الجمهور.

رد ياسمين عبدالعزيز

الأكثر بحثًا

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول تصريحات أحمد العوضي في برنامج "ع المسرح"، ورد ياسمين عبد العزيز بعد إذاعة الحلقة، تبين أن معدل البحث ارتفع من يوم 7 أبريل الجاري، وتحديدًا من الساعة الحادية عشرة مساءً، بنسبة 30 عملية بحث في الدقيقة الواحدة عن تصريحات أحمد العوضي، و46 عملية بحث في الدقيقة الواحدة عن رد ياسمين عبد العزيز، ليصل في يوم 8 أبريل الجاري، وتحديدًا في الساعة الخامسة مساءً، إلى نسبة 73 عملية بحث لكل منهما، ثم يتصدر مؤشرات البحث بنسبة 100%، وتحديدًا في الساعة الثامنة مساءً.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن أحمد العوضي في برنامج "ع المسرح"، ورد ياسمين عبد العزيز بعد إذاعة الحلقة، عبر موقع جوجل، هي بني سويف بنسبة 74 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها السويس بنسبة 54 عملية بحث، ثم المنوفية بنسبة 53 عملية بحث، وأسيوط بنسبة 49 عملية بحث، والمنيا بنسبة 44 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

أداة "جوجل ترند"

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد العوضي قد شارك في العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وكذلك الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعتبر من النجمات البارزات في السينما والتلفزيون، ومع ذلك، فإن الجمهور يبقى متعطشًا لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة النجوم الشخصية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بهذه التصريحات والتفاعل معها.