أحمد العوضى يكشف: "طلاقى من ياسمين لم يمحى حبى لها" (فيديو)

شدد الفنان أحمد العوضي على أن العلاقة التي جمعته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت مبنية على الاحترام المتبادل والمودة العميقة، موضحًا أنهما لم يقصرا في حق بعضهما البعض، وأن ما حدث من انفصال كان مجرد قدر محتوم، مؤكدًا أن مشاعره تجاه ياسمين لا تزال قائمة وأن الطلاق لم يمح حبه لها.

وأضاف العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن ياسمين عبدالعزيز تظل شخصية محورية في حياته، مشيرًا إلى أن الزواج قد ينتهي لكن العلاقات الإنسانية الراسخة تدوم، وأكد أن الانفصال تم بكل احترام، مع الحفاظ على الصورة الإيجابية التي يقدمانها للجمهور، معبرًا عن أمله في أن يستمر كلاهما في نشر الطاقة الإيجابية والقدوة الحسنة.

وأوضح الفارق بين نهاية الحب والطلاق، مؤكدًا أن ياسمين كانت الحب الحقيقي والأهم في حياته، وأن الانفصال كان مسألة قدر، واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بينهما، قائلًا: "انفصلنا بكل احترام لأنفسنا وللناس، نريد أن يرى الناس الجمال والسعادة فينا، لنكون قدوة ونبث طاقة إيجابية، لم يقصر أحد منا تجاه الآخر، ولم يكن أحد منا سيئًا مع الآخر".