قبل عرضه.. تفاصيل شخصية ياسين عمرو في اللعب مع العيال (خاص)

نجح الفنان ياسين عمرو من تخطي “أوديشن” مشاركته في فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، وباسم سمرة، مع نخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو عرفة.

وكشف ياسين عمرو عن تفاصيل شخصيته ضمن أحداث فيلم اللعب مع العيال لـ"الدستور" قائلًا: "أنا بجسد شخصية طفل اسمه دويح، وهو من أبناء أحد القرى في سيناء، ويلتقي بالفنان محمد إمام من خلال تواجده كمدرس في المدرسة الذي يلتحق بها دويح".

وتابع ياسين قائلًا: "أنا مبسوط جدًا من الشغل مع الفنان الكبير محمد إمام، والمخرج عمرو عرفة، الذي قرر أن يكتب بعض المشاهد خصيصًا لي بعد أول يوم تصوير ليا، ليزيد حجم دوري عكس بداية أول يوم تصوير، وحقيقي الاستاذ عمرو عرفة هو أب ليا ولباقي زمايلي".

أضاف: "محمد إمام من الشخصيات اللذيذة الذي عملت معه، ويشجعنا على اتقان الأدوار بحرفية شديدة، وباسم سمره أيضًا فهذه ليست المرة الأولى التي أعمل معه فيها، فكنت اجسد شخصية ابنه في مسلسل منعطف خطر".

برومو فيلم اللعب مع العيال

جدير بالذكر أنه طرحت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو الإعلان التشويقي التاني لفيلم "اللعب مع العيال"، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و"ويزو" ومصطفى غريب وغيرهم، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

ويظهر محمد إمام في بداية الإعلان، وهو يرقص في وسط فتيات على الشاطئ وينتهي الإعلان بحفل زفافه مع ويزو، التي تسقط عليه ويقع صارخا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.