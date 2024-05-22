الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد إمام وويزو عروسان في البرومو التشويقي لـ"اللعب مع العيال"

فيلم اللعب مع العيال
فيلم "اللعب مع العيال"

بدأت الشركة المنتجة لفيلم "اللعب مع العيال" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، الترويج له من خلال طرح البرومو التشويقي للفيلم على صفحات السوشيال ميديا.

وظهر "إمام" في البرومو التشويقي للفيلم في حفل زفافه على الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، وهما يرقصان بطريقة كوميدية على سلم عمارة وسط الفرقة الموسيقية.

ويشارك الفنان محمد إمام بطولة فيلم اللعب مع العيال الفنانة أسماء جلال، والفنانة ويزو، والفنان باسم سمرة، والفنان مصطفى غريب، والفنان حجاج عبدالعظيم، والفنان بيومي فؤاد، وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

النجم محمد إمام ويزو محمد إمام اللعب مع العيال

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