الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حلقة خاصة.. "سفرة" تحتفل بعيد ميلادها من قلب الأهرامات

مراد مكرم
مراد مكرم

تحتفل قناة "سفرة" السبت المقبل، بعيد ميلادها الحادي عشر، بحلقة خاصة من قلب الأهرامات في برنامج "ساعة ونس" تقديم الإعلامي مراد مكرم. 


يستضيف مراد مكرم خلال الحلقة كل نجوم القناة، ويتحدث كل شيف عن رحلة عمله بالقناة والمواقف التي مر بها، بالإضافة إلى الحديث عن محطات حياته بشكل عام خارج تخصص الطبخ.

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اختيار منطقة الأهرامات جاء من منطلق حرص القناة على دمج الهوية المصرية في شخصية القناة وظهر ذلك في تسجيل حلقات برنامج "شبكة وصنارة" من مكتبة الأسكندرية.

وحققت القناة خلال الفترة الأخيرة قفزات مهنية ملموسة على شاشاتها ومنصاتها بالتوازي مع توجه كان الهدف منه توثيق مكونات المطبخ المصري، وكذلك دمج الأحداث والمناسبات الوطنية والعالمية في طبيعة عمل القناة، فقدمت تغطية خاصة لمعرض الكتاب تضمنت الكتب التي تتحدث عن الأكل والوصفات الغذائية، كما قدمت تغطية جديدة من نوعها لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر تقديمها الأكلات التي تشتهر بها الدول المشاركة في البطولة.

كذلك حققت القناة خلال شهر رمضان مشاهدات تخطت الملايين عبر منصاتها من خلال تقديم برامج سواء على الشاشة أو من خلال منصات  الديجيتال ميديا.

القناة قفزات مهنية ملموسة منطقة الأهرامات مراد مكرم قناة سفرة سفرة

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