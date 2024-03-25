مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة.. القبض علي مراد مكرم بسبب أعماله المشبوهه

مسلسل “سر إلهي" الحلقة الأخيرة,, ألقت قوات الأمن القبض على سراج (مراد مكرم) بسبب أعماله الغير مشروعة، وقامت رحمة (نهى عابدين) بقتل شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، إثر خلافهما حول سرقة الذهب المتواجد داخل منزل نصرة (روجينا)، وسرعان ما تدخلت نصرة في نفس اللحظة لتحاول إنقاذه بدون فائدة.

احداث مسلسل سر الهي الحلقة الأخيرة

وتنازلت "نصرة" عن معظم أموالها - التي استولت عليها من رجل الأعمال هارون- لصالح دور الأيتام والمسنين.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل سر إلهي، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيره

يعرض مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة اليوم الأثنين في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.