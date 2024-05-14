أول رد من حفيدة أم كلثوم على تجسيد منى زكى لسيرتها الذاتية (خاص)

حققت الفنانة مني زكي نجاحات عدة وكثيرة على مدار الأيام الماضية وذلك من خلال عددٍ من الأعمال الفنية، ما أهلّها لتجسد شخصية (أم كلثوم) في سيرة ذاتية ستكون من إنتاج هيئة الترفيه السعودية.

تجسد منى زكي للسيرة الذاتية لأم كلثوم

وتحمست سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، لفكرة تجسيد الفنانة مني زكي للسيرة الذاتية لجدته أم كلثوم، وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مني ذكي فنانة كبيرة، وعارفة كويس هي بتعمل إيه، وخبرتها تؤهلها لفعل هذا الأمر بمنتهي السلاسة".

وأضافت: “هناك بعض الأحاديث الجانبية لأفراد من العائلة التي ترفض هذا الأمر، ولكن نحن لا نهتم بها لأن الأغلبية توافق على فكرة تجسيد شخصية كوكب الشرق في عمل فني”.

وتابعت: “واثقون أن الفنانة مني زكي، ستكون أفضل من يجسد شخصية كوكب الشرق”.

فيلم "رحلة 404"

يذكر أن منى زكي عرض لها مؤخرا فيلم "رحلة 404"، بطولة منى زكي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومنهم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، وسماء إبراهيم، ونورا شعيشع، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.