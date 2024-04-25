الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منى زكي تشارك جمهورها مجموعة صور جديدة.. ومتابعون: Queen

رحلة 404
رحلة 404

شاركت الفنانة مني زكي جمهورها بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، والتي لاقت استحسان وإعجاب متابعيها على وسائط التواصل.

وظهرت منى زكي بإطلالة مميزة ومختلفة بفستان أسود منقّط، ومكياج بسيط جذب الجمهور ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها منى عبر مواقع التواصل ووصفها البعض منهم بـ"الكوين Queen" وكتبت عزة فاروق من روّاد السوشيال ميديا على الصور قائلًة:"قمراية حبيبتي"، وعلقت إيناس سلامة من روّاد السوشال قائلًة:"حبيبتى دايمًا فى نجاح يارب". 

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