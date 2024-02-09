الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقق 14 مليون جنيه إيرادات.. صُناع "رحلة 404" يروون الكواليس (فيديو)

رحلة 404
رحلة 404

قالت الإعلامية إنجي يحيى، إن فيلم "رحلة 404" حقق إيرادات كبيرة للغاية في دور السينما المصرية منذ انطلاق عرضه، حيث بلغت نحو 986 ألفًا و542 جنيهًا أمس الخميس، ليصل إجمالى إيراداته إلى 14 مليونًا و518 ألفًا و124 جنيهًا، وذلك في 16 يومًا فقط.

وأجرى برنامج On Set، المذاع عبر شاشة On، لقاءً خاصًا مع نجوم الفيلم، وقالت الفنانة منى زكي، إن رحلة الفيلم كانت طويلة للغاية، وبدأت منذ قراءة سيناريو فيلم "رحلة 404" للأستاذ محمد رجاء، مشيرة إلى أن كتابة السيناريو كانت بطريقة مختلفة من حيث السرد والوصف للأحداث، كما يشمل اهتمامات اجتماعية خاصة بالطفل والمرأة والقوانين.

وأوضح المخرج هاني خليفة، أنه منذ عرض سيناريو العمل عليه، شعر باستغراب شديد؛ لأنه لم يقرأ من قبل أي نص يشبهه، فقد تم تطوير السيناريو على مدار فترة إنتاجه، حتى انضم إليهم محمد حفظي، وقاد السفينة إلى شاطئ النجاة.

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