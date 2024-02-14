"رحلة 404" يكسر الأرقام القياسية بالتزامن مع حصوله على جائزتين بمهرجان الأقصر

تمكن فيلم رحلة 404 منذ بداية عرضه في 25 يناير الماضي في مصر أن يحقق عدد من الأرقام المميزة، لتكون رحلته مليئة بالنجاحات المتتالية، حيث تعدى إجمالي الإيرادات التي حققها في ٢٠ يوما من العرض ١٧ مليون جنيه، وبذلك حطم الفيلم رقمين قياسيين مهمين بشباك التذاكر المصري.

وأصبح الفيلم- من بطولة نسائية مطلقة- الأكثر ربحا في شباك التذاكر المصري خلال الثلاثين عاما الماضية، فلقد كانت أعلى إيرادات تم تحقيقها هي 17.3 مليون جنيه لفيلم "أبو شنب" الذي عرض عام 2016، وآخر فيلم صاحب رقم قياسي هو "إحكي يا شهرزاد" لمني زكي أيضا وحقق 12 مليون جنيه عام 2009.

وعلى الرغم من أنه بدأ عرضه في كل من عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية منذ الأول من فبراير الماضي، ولكنه تصدر شباك التذاكر السعودي ليكون في المركز الأول والفيلم العربي الوحيد في الخمسة أفلام الأعلى إيرادات والأكثر إقبالًا من الجماهير في نهاية الأسبوع الماضي. كما تصدر شباك التذاكر الكويتي، متخطيًا بعد إسبوعين عرض في المنطقة حاجز المائة وخمس وعشرون ألف تذكرة منهم أكثر من ستة وسبعين ألف تذكرة في السعودية.

ومن الأرقام التي حققها الفيلم أيضا حصوله على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشؤون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.

كما حصل على جائزتين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 وهما جائزة لجنة التحكيم الخاصة (قناع توت عنخ أمون الفضي)، وأيضا جائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها في الفيلم، بينما رفعت قاعة قصر ثقافة الأقصر شعار كامل العدد مع عرض الفيلم الوحيد له ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 بقصر ثقافة الأقصر، ليكون المهرجان الأول الذي يشارك ضمن فعالياته منذ بداية عرضه، كما أن هناك العديد من المهرجانات التي تطالب بعرضه ضمن فعالياتها.



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم، فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.