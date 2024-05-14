الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد تصدره التريند وتشويق جمهوره.. وائل كفوري يطرح "لآخر دقة"

وائل كفوري
وائل كفوري

طرح النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "لآخر دقة"، كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، من إخراج عبد الله غانم، إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound. 

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، وينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

 


كان الفنان اللبناني روج لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" لا يتعدى الـ10 ثوان، وأثار “وائل” اهتمام محبيه بالفيديو الذى ظهرت فيه مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.


يُذكر أن آخر أعمال وائل كفوري الغنائية، أغنية "الوقت هدية" التي طرحها قبل شهر تقريباً، وحققت نِسب مشاهدة عالية، ونالت إعجاب الجمهور.

 

وتقول كلمات أغنية "لآخر دقة":.. 


بنسى كل الأسامي
بنسى شوارع وقلوب
الا اسمك بقلبي بيضلو
جوا محفوظ ومكتوب
بنسى كل الأسامي
بنسى شوارع وقلوب
الا اسمك بقلبي بيضلو
جوا محفوظ
ومكتوب على كل دقة
من قلبي بحبك لآخر دقة
وبشوف جوا بعيونك
دنيي فيها ببقى
بنسى كل الأسامي
بنسى شوارع وقلوب
الا اسمك بقلبي بيضل
جوا محفوظ ومكتوب
إلك بفَتِّح عينيي
وعلى صورة وجك بنام
كل لحظة عنا ذكرى لبكرا
انت انا والايام
إلك بفَتِّح عينيي
وعلى صورة وجك بنام
كل لحظة عنا ذكرى لبكرا
انت وانا
ومكتوب على كل دقة
من قلبي بحبك لآخر دقة
وبشوف جوا بعيونك

كلمات أغنية لآخر دقة أغنية لآخر دقة لآخر دقة أغنية الوقت هدية النجم وائل كفوري وائل كفوري

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