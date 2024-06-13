مادة في القانون تورط عصام صاصا أمام الجنايات.. ما القصة؟

"هعرف أجيبه بالمادة 384".. هكذا كان تعليق رئيس محكمة جنايات الجيزة، خلال محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا لتغيبه عن حضور جلسة محاكمته بتهمة قتل مواطن بالخطأ بعد دهسه بسيارته أثناء مروره الطريق.. ووفقًا لذلك نرصد قواعد وجوب حضور المتهم جلسة محاكمته.

مادة في القانون تورط عصام صاصا أمام الجنايات

أتاح القانون عدم حضور المتهم في جلسات الجنح على أن يحضر عنه بتوكيل محامي الدفاع ولكن هناك حالات لا بد أن يحضر فيها المتهم بنفسه وخاصة إذا كانت جناية، فيكون الحضور وجوبي.

يحضر المتهم بنفسه إذا كانت الجريمة جناية وفقًا للمادة 384 من قانون العقوبات، وإذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.



وهذا ما أقرت به المحكمة عندما أجلت الجلسة لحضور المتهم لأن كان في هذه الحالة إذا كان المتهم هاربًا كان سيصدر عليه حكم غيابي في أول جلسة.

حادث عصام صاصا

وكان عصام صاصا مطرب المهرجانات تورط في دهس سائق مما أسفر عن وفاته بسبب رعونته وإهماله في القيادة تحت تأثير تعاطي مادة مخدرة على الطريق الدائري بالمنيب، وتم إحالته للجنايات بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة.



وخلال أولى جلسات المحاكمة، قال القاضي لمحامي الدفاع محمد حمودة: "كان المفروض يحضر هيجي ولا أجيبه بالمادة 384 ولا أحكم عليه غيابي" فرد محامي الدفاع: أنه يريد المثول ولكن الضبط والإحضار السبب ولكن أي قرار ستتخذه سأحرص على تنفيذه.

يذكر أن أسرة الضحية تنازلت عن الدعوى في القتل الخطأ وأقرت الزوجة عن نفسها وبصفتها الوصية على الأطفال القاصرين التنازل لوجه الله وبدون مقابل، وهذا ما تسبب في سخرية زوجة عصام صاصا خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "من غير إيه !!".