الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تنسيق مدارس الثانوي العام في محافظة البحيرة لعام 2024، والذى من المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، فبعد إعلان نتائج امتحان الشهادة الإعدادية، تبدأ مديرية التربية والتعليم في المحافظة بدراسة العوامل المؤثرة على التنسيق النهائي للقبول بالمرحلة الثانوية، من أجل المساهمة في العمل على تسكين الطلاب والطالبات فى الأماكن المتاحة داخل مدارس محافظة البحيرة،  ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بتنسيق مدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن التنسيق.

تنسيق مدارس الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة

تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بعمل التنسيق من خلال بعض العوامل ومنها

  • عدد الطلاب الناجحين في امتحان الشهادة الإعدادية والمؤهلين للقبول بالثانوية العامة.
  • القدرات الاستيعابية للمدارس الثانوية الحكومية والخاصة في محافظة البحيرة.
  • التوزيع الجغرافي للطلاب الناجحين ومدى توافق ذلك مع موقع المدارس الثانوية.
  • معدلات النجاح والرسوب في المرحلة الإعدادية والتي تؤثر على المجاميع التكرارية للطلاب.

بعد دراسة هذه العوامل، تقوم إدارة التربية والتعليم بوضع الخطة النهائية لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية ويتم نشر التنسيق عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة لإتاحة المعلومة للطلاب والأولياء.

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توقعات تنسيق مدارس الثانوية العامة فى البحيرة

بناءً على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة للعام الحالي، من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 حيث شهدت نسبة النجاح  انخفاضًا ملحوظًا، مما أدى إلى تراجع عدد الناجحين وفي ضوء هذه المعطيات، يُتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في جميع مدارس محافظة البحيرة 238 درجة، بالنسبة للتعليم الفني، من المرجح أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول في الصف الأول للثانوية الفندقية 230 درجة، أما بالنسبة للثانوي التجاري، فسيكون الحد الأدنى 170 درجة، بينما سيكون 190 درجة للثانوي الصناعي،  وسيبلغ الحد الأدنى للثانوي الزراعي 150 درجة.

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