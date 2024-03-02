حُبٌّ على الطَّريقةِ القَديمةِ

أُمرُّ بالشَّوارعِ ذاتِها

تلكَ التى جَمعتْنا مَعًا

- وعَلى إِثرِ ذَلكَ أَمستْ مُحبَّبةً إِلىَّ-

أَتذكَّرُ كيفَ كانتْ تَستدعى بِخِفَّةِ فَرَاشةٍ

دُعابةً مِنْ فِيلمِ مُراهقتِها المُفضَّلِ

مُشيرةً إلىَّ بإِصْبعِها السَّبَّابةِ، وَتَعلُو وَجهَها ابتسامةٌ وَدودٌ

بصَوتٍ تَغْلِبُ عَليهِ بَراءةُ الطِّفْلةِ داخلَهَا

وبعضِ الحِدَّةِ والغَضبِ المُفْتَعَلِ، وبالرَّغْمِ مِنْ ذَلكَ تَلْمَعُ عَيْناها السَّاحرتانِ

مُعْجَبَةً بَأَدائِها فى التَّمثيلِ، قَائِلةً:

«أنت غريب وعجيب وبتسمع محمد منير»!

فَأَضْحكُ وتَضْحكُ، قَدْرَ ما نَمْلِكُ مِنَ الدُّنيا، أَىْ كُلَّها

جَرَّاءَ لَحْظةِ حُبٍّ صَادقةٍ، شاعريْنِ بِالامتلاءِ،

بِالامتلاءِ مِنَ السَّعادةِ!

أَتذكَّرُها وأَشعرُ بِالامتنانِ لِوُجودِها الغَنِىِّ

بالحُبِّ، وكلِّ ما هو مُشابِهٌ

كلِّ ما هو جَميلٌ.

على إِثرِ ذلكَ

لا يفارقُ سَمْعِى صَوتٌ غِنائىٌّ عَذْبٌ

يَتهمُ الزَّمانَ ويُلقى بِاللَّوْمِ وَالحَسرةِ فِى كُلِّ جَانبٍ

قَائِلًا بِدهشةٍ حزينةٍ لِمَا فَعلَ القَدَرُ بِقَلبيْنِ: «أفوت على بيت الحبيب

أقول جريح يا أهل الهوى»!

مَا يَصِحُّ مَعَهُ استنتاجُ أَنَّ الحَبيبَ القَريبَ،

أَمسى وأَصبحَ، وَلَمْ يَعُدْ كَذَلِكَ

رُبَّمَا، رُبَّمَا لا، إِذْ فى القَلبِ مَسْكَنُهُ!

كَانتْ أشياءَ غريبةً فِعلًا نَهتمُّ بِهَا، بَسِيطةً لِلْغَايةِ

كَأنَّ الحُبَّ، يَعْنِى أَنْ تَقُولَ لِى عَنِ الْمَكتبةِ وشُرفةِ الرَّيْحَانِ

-بِبَيْتِنا، هِىَ وَأَنا-

«هَادِئةٌ، دَافِئةٌ، مِثْلُكَ تَمامًا».

كَأنَّ الحُبَّ؛

يَعْنى أَنْ أَقرأَ لَهَا!