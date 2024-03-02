السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

حُبٌّ على الطَّريقةِ القَديمةِ

سيد أحمد
سيد أحمد

 

أُمرُّ بالشَّوارعِ ذاتِها

تلكَ التى جَمعتْنا مَعًا

- وعَلى إِثرِ ذَلكَ أَمستْ مُحبَّبةً إِلىَّ-

أَتذكَّرُ كيفَ كانتْ تَستدعى بِخِفَّةِ فَرَاشةٍ

دُعابةً مِنْ فِيلمِ مُراهقتِها المُفضَّلِ

مُشيرةً إلىَّ بإِصْبعِها السَّبَّابةِ، وَتَعلُو وَجهَها ابتسامةٌ وَدودٌ

بصَوتٍ تَغْلِبُ عَليهِ بَراءةُ الطِّفْلةِ داخلَهَا

وبعضِ الحِدَّةِ والغَضبِ المُفْتَعَلِ، وبالرَّغْمِ مِنْ ذَلكَ تَلْمَعُ عَيْناها السَّاحرتانِ

مُعْجَبَةً بَأَدائِها فى التَّمثيلِ، قَائِلةً: 

«أنت غريب وعجيب وبتسمع محمد منير»!

فَأَضْحكُ وتَضْحكُ، قَدْرَ ما نَمْلِكُ مِنَ الدُّنيا، أَىْ كُلَّها

جَرَّاءَ لَحْظةِ حُبٍّ صَادقةٍ، شاعريْنِ بِالامتلاءِ،

بِالامتلاءِ مِنَ السَّعادةِ! 

أَتذكَّرُها وأَشعرُ بِالامتنانِ لِوُجودِها الغَنِىِّ

بالحُبِّ، وكلِّ ما هو مُشابِهٌ

كلِّ ما هو جَميلٌ.

على إِثرِ ذلكَ

لا يفارقُ سَمْعِى صَوتٌ غِنائىٌّ عَذْبٌ

يَتهمُ الزَّمانَ ويُلقى بِاللَّوْمِ وَالحَسرةِ فِى كُلِّ جَانبٍ

قَائِلًا بِدهشةٍ حزينةٍ لِمَا فَعلَ القَدَرُ بِقَلبيْنِ: «أفوت على بيت الحبيب

أقول جريح يا أهل الهوى»!

مَا يَصِحُّ مَعَهُ استنتاجُ أَنَّ الحَبيبَ القَريبَ،

أَمسى وأَصبحَ، وَلَمْ يَعُدْ كَذَلِكَ

رُبَّمَا، رُبَّمَا لا، إِذْ فى القَلبِ مَسْكَنُهُ!

كَانتْ أشياءَ غريبةً فِعلًا نَهتمُّ بِهَا، بَسِيطةً لِلْغَايةِ

كَأنَّ الحُبَّ، يَعْنِى أَنْ تَقُولَ لِى عَنِ الْمَكتبةِ وشُرفةِ الرَّيْحَانِ

-بِبَيْتِنا، هِىَ وَأَنا-

«هَادِئةٌ، دَافِئةٌ، مِثْلُكَ تَمامًا».

كَأنَّ الحُبَّ؛

يَعْنى أَنْ أَقرأَ لَهَا!

 

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

"ابتزاز وصور فاضحة".. التفاصيل الكاملة لمأساة الطالبة شروق بسبب زملائها

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

كيف يعود «الفولت العالى» للتشكيل الأساسى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود