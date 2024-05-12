الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رأسية "الجزيرى" تمنح الزمالك الهدف الأول فى شباك نهضة بركان

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الأول لصالح الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 46 بعد عرضية من زيزو حولها الجزيري برأسه في الشباك.


أحداث الشوط الأول

ضغط الفريق المغربي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة 5 ركلة ركنية أولى لنهضة بركان على يسار مرمى الزمالك، نفذها الموساوي حمزة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت بصعوبة أمام أقدام يوسف الفحلي الذي سدد بشكل مباشر أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نهضة بركان بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة ليوسف الفحلي داخل منطقة الجزاء من المدافع حسام عبدالمجيد.

سجل يوسوفا دايو هدف التقدم في الدقيقة 13 من ركلة جزاء سددها أرضية زاحفة في منتصف المرمى.

ركلة حرة مباشرة لنهضة بركان في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها محمد المرابط بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

محاولة هجومية لنهضة بركان بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 27 ركلة حرة مباشرة لنهضة بركان في وسط ملعب الزمالك من جهة اليسار، نفذها محمد المرابط بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

ونجح فريق نهضة بركان المغربي في إضافة الهدف الثاني أمام الزمالك.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق عادل تحيف بعد ركلة ركنية نفذها محمد المرابط بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها عادل تحيف برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ركلة ركنية للزمالك على يسار مرمى نهضة بركان، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 43  محاولة هجومية خطيرة للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها سيف الدين الجزيري برأسية تصدى لها الحارس حمزة حمياني ببراعة وأنقذ مرماه.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق سيف الدين الجزيري بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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